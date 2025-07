Ciociaria In Giro - Arcipelago vince la prima tappa Gabriele Peluso La seconda a Isola del Liri va a Pietro Solavaggione

Prima vittoria stagionale per il talento della¬†Ecotek,¬†formazione lombarda (Brescia), Gabriele Peluso (classe 2007) che ha concluso la prima tappa della corsa a tappe Juniores "Ciociaria In Giro - Arcipelago" sul traguardo di Strangolagalli con il tempo di 1h48‚Äô21‚ÄĚ. La vittoria √® arrivata in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: prima - ciociaria - giro - arcipelago

Sora ‚Äď Parte ‚ÄúCiociaria In Giro‚ÄĚ - La Ciclisti Sorani in collaborazione con la Velosport Ferentino, è lieta di annunciare l‚Äôormai imminente inizio di ‚ÄúCiociaria In Giro‚ÄĚ, la prima corsa a tappa per la categoria Juniores Nazionale della ... tunews24.it scrive