Chivu cambia volto dell’Inter | a centrocampo chi giocherà? Solo uno intoccabile – CdS

Chivu è pronto a ridisegnare l'Inter partendo dal modulo: il nuovo tecnico nerazzurro studia un inedito 3-4-2-1, che archivia di fatto il consolidato 3-5-2 targato Simone Inzaghi. Una scelta che impatterà in modo profondo non solo sull'assetto offensivo, ma anche sulla struttura del centrocampo, che sarà chiamato a garantire equilibrio. COME CAMBIA – Il centrocampo, da sempre punto di forza dell' Inter, subirà quindi un'evoluzione. Il vecchio trio formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan aveva trovato una sintonia quasi automatica, ma nel nuovo disegno tattico ci sarà spazio per soli due centrocampisti centrali, più responsabilizzati e soprattutto più esposti a livello fisico e tattico.

