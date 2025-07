Chimichurri e peperone, a Brera i drink memorabili di ByIT.

Il Chimichurri Margarita è il punto, il Peperone il punto e a capo. Nella capitale italiana della miscelazione, nel Bengodi del cocktail dei mille banconi, dove il livello dei bartender è ormai vertiginoso, non capita spesso di rimanere incantati da certi drink, in grado di inchiodarsi nella memoria sensoriale. Al ByIT, invece, succede. Il locale, inaugurato ad aprile in Brera, è l'ultima apertura del gruppo IT restaurants di Alessio Matrone. Contrariamente al mood della turistica e caotica via dei Fiori chiari, l'interno è un'isola di comfort vintage: luci calde, jazz in sottofondo, chiacchiere fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

