Chiesa verso il ritorno in Serie A | c’è anche la suggestione Inter ma sono due le piste più calde per l’ex Juventus! In quale big italiana potrebbe trasferirsi

Chiesa potrebbe presto tornare in Serie A: ci sono due squadre che si contendono l’ex esterno della Juventus. Tutti i dettagli. L’avventura inglese di Federico Chiesa è giunta ai titoli di coda. Dopo una sola, deludente stagione, l’attaccante della Nazionale è pronto a fare ritorno in Serie A. La rottura definitiva con il Liverpool, come riporta Calciomercato.com, è arrivata con la decisione del tecnico Arne Slot di escluderlo dalla tournée asiatica. Un segnale inequivocabile che ha messo il giocatore ufficialmente sul mercato, scatenando l’interesse delle big italiane. L’avventura inglese al capolinea: Chiesa è sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa verso il ritorno in Serie A: c’è anche la suggestione Inter, ma sono due le piste più calde per l’ex Juventus! In quale big italiana potrebbe trasferirsi

Chiesa è sul mercato. Fuori dai convocati di Slot per la tournée asiatica, può tornare in Serie A: l'Italia è più vicina ? Juve, Napoli, Milan o Roma: in quale squadra vorreste vederlo?

