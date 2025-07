Chiesa Inter al capolinea la sua avventura al Liverpool | anche i nerazzurri tra le opzioni per l’ex Juve!

Possibile ritorno in Italia?. L’esperienza inglese di Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997, sembra destinata a concludersi in anticipo. Arrivato al Liverpool dalla Juventus nell’estate del 2024 per circa 15 milioni di euro complessivi, l’attaccante italiano non ha mai trovato spazio nelle rotazioni. Solo 14 presenze e due reti tra coppe nazionali, troppo poco per un giocatore del suo livello. La decisione del nuovo allenatore Arne Slot di escluderlo dalla tournĂ©e asiatica ha segnato un nuovo punto di rottura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chiesa Inter, al capolinea la sua avventura al Liverpool: anche i nerazzurri tra le opzioni per l’ex Juve!

In questa notizia si parla di: liverpool - chiesa - inter - capolinea

Chiesa Liverpool: Reds già campioni d’Inghilterra, ma l’ex Juve rischia di non ricevere la medaglia. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24 Chiesa Liverpool: l’ex Juve può non ricevere la medaglia. Perché l’esterno potrebbe essere escluso dalla rosa campione d’Inghilterra.

Il coro dei tifosi del Liverpool per Chiesa: “Puoi sentirli piangere a Torino, ha mandato a fan…o la Juve” - Il coro dei tifosi del Liverpool per Federico Chiesa: viene citata anche la Juventus e non farĂ piacere ai tifosi bianconeri.

Chiesa Liverpool, addio immediato? Due big italiane pensano all’ex Juve per la prossima stagione. Cosa filtra sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24 Chiesa Liverpool, sarà addio? Due big italiane ci pensano per l’estate: novità sul futuro dell’ex Juventus.

da Chiesa a Raspadori, 10 giocatori che possono cambiare squadra; Federico Chiesa verso l’addio al Liverpool: ritorno alla Juventus? Ecco cosa c’è di vero; Chiesa fuori dal progetto Liverpool: ecco dove può andare.

Chiesa fuori dal progetto Liverpool: ecco dove può andare - Federico Chiesa escluso dal ritiro estivo del Liverpool: le big di Serie A – Napoli, Milan, Roma, Inter e un sogno Juventus. Come scrive newsmondo.it

Chiesa torna in A, il Liverpool l’ha mollato: ecco dove potrebbe giocare - Chiesa è stato escluso da Slot per la tournée in Asia: dopo i soli 104 minuti disputati lo scorso anno, punta al ritorno in Serie A. Riporta sport.virgilio.it