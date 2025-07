Chiesa Atalanta Criscitiello sgancia la mina | Percassi vuole portarlo a Bergamo! Offrirà questa cifra al Liverpool e i Reds sono disposti a…

Chiesa Atalanta, Michele Criscitiello ha sganciato la bomba relativa al possibile passaggio dell’ex attaccante della Juventus a Bergamo. Attraverso i propri canali social, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha sganciato una bomba relativa al futuro di Federico Chiesa. PAROLE – « Percassi vuole portare a Bergamo Federico Chiesa. Dopo la trattativa Lookman (a non meno di 50 mln) l’Atalanta offrirĂ 12 mln al Liverpool per Chiesa. Da valutare le condizioni fisiche. Il Liverpool disposto a pagare parte dell’ingaggio ». Dopo aver rivoluzionato l’attacco con cessioni eccellenti, l’ Atalanta è dunque pronta a piazzare il colpo da novanta per infiammare la sua tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Atalanta, Criscitiello sgancia la mina: «Percassi vuole portarlo a Bergamo! OffrirĂ questa cifra al Liverpool e i Reds sono disposti a…»

