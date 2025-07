Domani sera allo Stade de Genève di Ginevra, in Svizzera, che può contenere oltre 30mila spettatori, si disputerà la prima semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile: saranno Italia ed Inghilterra a contendersi il primo pass per l’ultimo atto. Sarà la croata Ivana Martincic ad arbitrare la sfida: a meno di una settimana dai 40 anni (li compirà lunedì 28 luglio) la direttrice di gara balcanica si appresta ad affrontare quello che probabilmente è il match più importante della sua carriera internazionale, iniziata il 10 settembre 2021. Il fischietto croato ha già diretto l’Italia, proprio nel corso di questa manifestazione: nello stesso stadio in cui si giocherà la semifinale domani sera, infatti, si è disputata, con l’arbitraggio di Martincic, la sfida tra le azzurre ed il Portogallo, terminata 1-1, nella seconda giornata della prima fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sarà l’arbitro di Italia-Inghilterra di calcio femminile: i precedenti con le azzurre