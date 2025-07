Chi ha speso cosa? Le 10 più grandi mosse della Premier League finora

2025-07-21 22:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La firma di Bryan Mbeumo del Manchester United per una commissione fino a £ 71 milioni è stata la seconda mossa più grande in Premier League quest’estate. Lo United ha bisogno di importanti interventi chirurgici dopo una terribile stagione e spera che l’ex uomo di Brentford possa consegnare all’Old Trafford. È stata un’altra grande estate nel mercato dei trasferimenti, con ancora più di un mese dalla finestra a sinistra. Ma quali sono state le mosse più grandi finora? Tutte le commissioni e le statistiche da TransferMarkt. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: premier - league - speso - cosa

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato.com – Premier League, Manchester City-Bournemouth LIVE 2-0: torna in campo Rodri | Estero - 2025-05-20 22:37:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Premier League, Manchester City-Bournemouth LIVE 2-0: torna in campo Rodri | Estero | Calciomercato.

Formazioni Premier League 36a giornata 2024/2025 - Probabili formazioni Premier League 36a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo.

Intanto il Sunderland, neopromosso in Premier League, ha già speso 115,90 milioni di euro in soli cartellini. (Ne ha incassati poco più di 40 dalle cessioni del fratello di Bellingham e di Tom Watson) Vai su Facebook

I club che hanno speso di più al mondo per gli acquisti del calciomercato estivo dal 2020. Dominio Premier League, Inter e Milan in parallelo. Vai su X

Il Sunderland ha già speso 135 milioni sul mercato e non vuole fermarsi; Il Chelsea continua a vendersi cose per aggiustare i bilanci; Premier d'oro: ha speso più del doppio degli altri. E il Nottingham....

Mercato: dominio inglese. Premier, risorse infinite: già speso un miliardo - L’Italia non è più al centro del mondo del pallone, lo è invece Inghilterra. msn.com scrive

La Premier League e' gia' oltre il miliardo di spesa - Mancano piu' di sei settimane alla chiusura del mercato e i club inglesi hanno gia' speso piu' di un miliardo di euro, un nuovo record che ... Come scrive sport.tiscali.it