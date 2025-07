Che Guevara in sella al mito | il viaggio in moto che ha acceso una rivoluzione

Nell’inverno del 1951 un certo Ernesto Guevara, che solo molto dopo sarebbe diventato il leggendario “Che”, inforcava una motocicletta Norton 500 soprannominata La Poderosa II e si lanciava in un viaggio che avrebbe cambiato non solo la sua vita ma anche il destino di un intero continente: quel viaggio attraverso il Sudamerica, intrapreso con l’amico Alberto Granado, fu infatti un’odissea che trasformò un giovane sognatore in un rivoluzionario. Ripercorriamo insieme le tappe di questo viaggio lungo 14.000 chilometri, raccontato dallo stesso Che nel suo diario Latinoamericana e immortalato nel film I diari della motocicletta. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Che Guevara in sella al mito: il viaggio in moto che ha acceso una rivoluzione

In questa notizia si parla di: viaggio - guevara - sella - mito

Alla nascita del mito: la bici del Che Guevara e quel viaggio in Argentina nel 1950; Che Guevara: attualitĂ di un mito; Che Guevara in sella al mito: il viaggio in moto che ha acceso una rivoluzione.

Che Guevara, i chiaroscuri di un mito - MSN - Il Museo Civico Archeologico di Bologna propone, con coraggio, in questi tempi bui da Medioeveo, la mostra CHE GUEVARA tú y todos, un viaggio intimo, autentico nella vita di Ernesto Guevara de la ... Secondo msn.com

"CHE GUEVARA tú y todos" arriva al Museo Civico Archeologico di ... - Da domani fino al 30 giugno 2025, la grande mostra immersiva CHE GUEVARA tú y todos approda al Museo Civico Archeologico di Bologna: un viaggio intimo, autentico e travolgente nella vita e nella ... Si legge su exibart.com