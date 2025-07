Charlie Cox di Daredevil deve giocare a Clair Obscur | Expedition 33 perché è troppo elogiato

Charlie Cox, attore celebre per il ruolo di Daredevil, si ritrova al centro del successo di Clair Obscur: Expedition 33 . senza quasi sapere cosa sia. L’attore britannico che ha doppiato Gustave, il protagonista del GDR fantasy sviluppato da Sandfall Interactive, ha confessato candidamente in un recente Q&A di non aver mai giocato davvero al titolo, aggiungendo che non gioca da Mario 64 — che ha pure chiamato “gioco per computer” — e non possiede nemmeno una console. Nonostante ciò, ha ammesso che “deve” giocare ad Expedition 33 perchĂ© è un gioco troppo elogiato. GamesRadar riporta che Cox ha registrato le sue battute in appena quattro ore e si definisce ironicamente un “truffatore” per il successo riscosso dal suo personaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

