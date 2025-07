Centrodestra iniziato ragionamento per candidati vincenti

Si è svolta questa sera, in un clima di grande cordialità, una riunione tra i leader del centrodestra: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Nel corso dell'incontro si è iniziato a ragionare in modo costruttivo sui candidati alle prossime elezioni regionali, con l'obiettivo condiviso di individuare figure autorevoli e vincenti, capaci di rappresentare al meglio i territori e le istanze dei cittadini". Lo afferma una nota congiunta del centrodestra. "Il centrodestra si conferma compatto e determinato a proseguire il lavoro comune - si legge ancora nel comunicato -. I leader torneranno a incontrarsi la prossima settimana per proseguire il confronto".

