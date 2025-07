Centrodestra compatto in vista delle Regionali | primo vertice tra Meloni Salvini Tajani e Lupi

In un clima definito di “grande cordialità ”, i leader del centrodestra si sono incontrati per avviare il confronto sulle prossime elezioni regionali. Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi hanno partecipato a un vertice in cui si è discusso della scelta dei candidati, con l’obiettivo di individuare “figure autorevoli e vincenti, capaci di rappresentare al meglio i territori e le istanze dei cittadini”. Lo rende noto un comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro, che sottolinea come la coalizione si confermi “compatta e determinata a proseguire il lavoro comune”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Centrodestra compatto in vista delle Regionali: primo vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi

Regionali 2025, Cirielli (FdI): "Il centrodestra scelga presto e bene" - “E’ importante accelerare il passo. D’altro canto, pero’, bisogna scegliere anche bene, senza fretta, senza agitarsi e vedremo quello che succede”.

Noi Moderati alle Regionali al fianco di Francesco Acquaroli e di tutto il centrodestra - ANCONA – Anche Noi Moderati parteciperà alle Elezioni regionali del 2025 e, neanche a dirlo, il loro sostegno andrà a Francesco Acquaroli.

Elezioni Regionali, Casciello (Noi Moderati): “Invitiamo il centrodestra a dialogare con imprenditori e mondo delle professioni” - Tempo di lettura: 3 minuti Un momento di dialogo autentico, in cui la politica si mette in ascolto del mondo delle imprese, delle professioni e della società civile per dare forma, insieme, alla Campania del futuro.

