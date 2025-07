CdS – tutti i dettagli dell’affare con il Milan

2025-07-21 19:52:00 Il CdS: Tommaso Pobega è sempre più vicino al Bologna. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan e a fare ritorno alla corte di Vincenzo Italiano, con cui ha vinto anche l’ultima Coppa Italia. Definiti i dettagli e le cifre dell’operazione con i rossoneri, che in queste ore saluteranno ufficialmente il classe ’99. Bologna, Pobega atteso stasera in ritiro: i dettagli dell’operazione con il Milan. È fatta per il ritorno di Tommaso Pobega al Bologna. Il giocatore, che a giugno non era stato riscattato dagli emiliani per 12 milioni di euro, non ha mai nascosto la sua volontà di tornare all’ombra del “Dall’Ara”, dove Italiano è riuscito a valorizzare le qualità del ragazzo originario di Trieste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – tutti i dettagli dell’affare con il Milan

Milan-Estupiñán: affare in dirittura d'arrivo. Vicino l'accordo con il Brighton - A un passo l'accordo con il Brighton per il terzino ecuadoriano che andrà a sostituire Theo Hernandez. Da sport.sky.it