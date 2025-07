Catania Summer Fest musica cinema e teatro nel cuore della città

Una serie di nuovi appuntamenti con eventi musicali, cinematografici e teatrali √® in programma dal 22 al 27 luglio tra Palazzo della Cultura, Villa Bellini, Galleria d'arte moderna e piazza Federico di Svevia.¬† Marted√¨ 22 luglio, alle¬†21, nell‚Äôarena di Villa Bellini si svolger√† il concerto di¬†. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania summer fest, svelato il cartellone: in programma 200 eventi in centro e nelle periferie - Sono oltre 200 gli eventi in programma dal 26 giugno all'11 ottobre per il cartellone del Catania Summer Fest 2025, promosso dall'Amministrazione comunale insieme con la rassegna Palcoscenico Catania.

Sal Da Vinci torna in #Sicilia con due tappe del suo tour estivo: il 26 luglio a #Palermo e il 27 a #Catania Due serate tra musica ed emozioni, nel cuore del #WaveSummerMusic e del Catania Summer Fest 2025:

Comune di Catania Ufficio Stampa 17.07.2025 Summer Fest, musica teatro e danza dal 17 al 20 luglio Musica leggera, jazz, pop, folk, cinematografica, ma anche teatro e danza animeranno il cartellone del Catania Summer Fest promosso dal Comune per il fi

Catania, al via il Summer Fest tra musica dal vivo e spettacoli gratuiti: ecco quando - Giovedì 17 luglio si apre il cartellone del Summer Fest a Catania con un concerto gratuito in piazza Federico di Svevia. Riporta catania.liveuniversity.it

