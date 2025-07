Tutto pronto, o quasi, nel Castelfidardo per iniziare la nuova stagione. Oggi pomeriggio, alle 17, al Mancini, il via alla preparazione per i biancoverdi, attesi alla seconda stagione consecutiva in D. Una formazione totalmente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. Sia in panchina che in campo. Solo un paio le conferme. Nello staff tecnico rimane al suo posto il preparatore dei portieri Sergio Zitti. In squadra, ma non è ancora ufficiale, resterĂ il portiere under, Osama, classe 2006. Per il resto tutti volti nuovi, a partire dall’allenatore, mister Stefano CuccĂą, che avrĂ come vice Massimo Loviso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CASTELFIDARDO. Mercato, ultimi ritocchi. Mister Cuccù fiducioso