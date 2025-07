Caso Sangiuliano procura Roma chiude le indagini | Maria Rosaria Boccia a rischio processo

“Condotte reiterate, ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale”. È questo il perno principale, intorno al quale ruoterebbero, secondo la Procura di Roma i comportamenti contestati a Maria Rosaria Boccia, destinataria dell’avviso di conclusione delle indagini che notificato oggi alle parti. L’atto, firmato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, anticipa quella che sarà la probabile richiesta di rinvio a giudizio. L’inchiesta era stata aperta nell’estate del 2024, dopo l’esposto presentato dall’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e ha portato alla formulazione delle pesanti accuse: stalking aggravato, lesioni personali, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e dichiarazioni mendaci nel curriculum professionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Sangiuliano, procura Roma chiude le indagini: Maria Rosaria Boccia a rischio processo

Secondo la procura di Roma, l'imprenditrice di Pompei avrebbe messo in piedi una tale pressione psicologica, con controllo ossessivo dell'ex ministro, da spingerlo a lasciare l'incarico, ormai travolto dallo scandalo Vai su Facebook

