Caso Garlasco perito gip | nessuna contaminazione recente sul Dna Ignoto 3 nella bocca di Chiara Poggi | Ecco come cambia l' inchiesta

Il profilo genetico è completo e non compatibile con operatori o strumenti, secondo quanto riportato organi di stampa. Ma i consulenti della famiglia Poggi non escludono l'ipotesi della contaminazione da autopsia.

Garlasco, Dna uomo ignoto su tampone orale di Chiara Poggi. Ipotesi "contaminazione" - Trapelano nuove indiscrezioni dalle indagini sul delitto di Garlasco. Sul tampone orale di Chiara Poggi è emersa una minima quantità di materiale genetico di un uomo (cromosoma Y), che non sarebbe dunque quello di Alberto Stasi, ai tempi dell’omicidio fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva, e nemmeno di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della ragazza, da qualche mese indagato.

Garlasco, il tampone orale di Chiara Poggi e l’ipotesi contaminazione: «Dal Dna almeno 3 persone nel villino» - Il Dna di un uomo ignoto ritrovato sul tampone orale di Chiara Poggi potrebbe essere almeno in parte il risultato di una contaminazione.

Delitto di Garlasco, ipotesi contaminazione per il tampone orale di Chiara Poggi: “Il dna è dell’assistente del medico legale” - Ieri la notizia di un dna maschile appartenente ad un uomo non ancora identificato trovato dai periti del tribunale sul tampone orale di Chiara Poggi nell’ambito dell’incidente probatorio in corso nella nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

