Caso Epstein la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia

A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirĂ Trump in Scozia

In questa notizia si parla di: caso - epstein - casa - bianca

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

Il caso Epstein e il vortice di corruzione e misteri delle Isole Vergini - L’isola di Little Saint James, un paradiso tropicale a sud-est di St. Thomas, è stata per anni il rifugio di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019.

Cosa c’è nei file del caso Epstein e cosa rischia Trump se è davvero in quei documenti, come dice Musk - Elon Musk ha sganciato una "bomba": "Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici".

Trump si vanta di aver rilanciato gli Usa ma i sondaggi e il caso #Epstein spaventano la Casa Bianca Il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” Vai su X

Ghislaine Maxwell, ex compagna di Epstein, valuta la possibilitĂ di collaborare con la giustizia Intanto la Casa Bianca si muove per arginare le conseguenze di una lettera compromettente pubblicata dal Wall Street Journal, forse fatta trapelare proprio da lei Vai su Facebook

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirĂ Trump in Scozia; Trump si vanta di aver rilanciato gli Usa ma i sondaggi e il caso Epstein spaventano la Casa Bianca: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso; Sospetti e malumori: come il caso Epstein sta facendo tremare Trump.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - L’annuncio della portavoce che sottolinea la “condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal” La Casa Bianca ha deciso di rimuovere il Wall Street Journal dal pool di giornalisti che coprirà il ... Da msn.com

Caso Epstein, l’ex compagna Ghislaine Maxwell pronta a parlare sulla lista dei clienti: Trump teme nuove rivelazioni - Intanto la Casa Bianca si muove per arginare le conseguenze di una lettera compromettente pubblicata ... Scrive fanpage.it