Il sindaco Paolo Falco parla di azione mirata e promette più sicurezza. I rapinatori sarebbero fuggiti via mare dopo aver colpito in pieno centro l’ex sottosegretario britannico in vacanza Furto decisamente ricco a Capri, dove il Lord inglese Ara Darzi è stato scippato in via Camerelle. Vitti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Capri, scippato Lord inglese Ara Darzi: rubato orologio Richard Mille RM 07 da 200mila €, ladri fuggiti in motoscafo - VIDEO