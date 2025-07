Canale 5 si riempie di soap opera turche nel pomeriggio dal 21 luglio

Le produzioni seriali provenienti dalla Turchia stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella programmazione pomeridiana di Canale 5, confermando la crescente popolarità di questo genere tra il pubblico italiano. La nuova griglia televisiva, a partire dal 21 luglio, vede un’intensa maratona di soap turche, con l’obiettivo di offrire una vasta scelta di intrattenimento seriale e consolidare il successo già riscosso negli ultimi anni. le soap turche in prima linea su canale 5: nuovi orari e programmi. forbidden fruit: due puntate quotidiane. A partire da questa data, la rete trasmette due episodi giornalieri della serie Forbidden Fruit, conosciuta anche come Yasak Elma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Canale 5 si riempie di soap opera turche nel pomeriggio dal 21 luglio

In questa notizia si parla di: canale - soap - turche - luglio

La soap Tradimento cambia orario su Canale 5: martedì sera prolungato e slot pomeridiano - La soap Tradimento subirà notevoli variazioni nel suo orario su Canale 5. La trasmissione, solitamente in onda nel venerdì sera, apparirà anche nella fascia serale del martedì 6 maggio, in un appuntamento prolungato che terminerà alle 00:15, cedendo così spazio a X-Style.

Tradimento, oggi 2 maggio la soap turca di Canale 5 raddoppia e torna anche di sera - Sarà un giorno decisamente impegnato per i protagonisti della soap Tradimento (Aldatmak) Nel lungo ponte del 1° maggio infatti, il serial con Vahide Perçin non rinuncia al doppio appuntamento del venerdì, presentandosi ai fans sia in versione daytime che serale.

