Campania vertice tra Conte Schlein e De Luca | parte il confronto per il candidato del centrosinistra

Si è appena concluso un incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il vertice, che segue una serie di colloqui bilaterali tra le forze politiche del centrosinistra, segna l'avvio di una nuova fase del confronto in vista delle elezioni regionali. Secondo quanto riferito, l'obiettivo dell'incontro è stato quello di delineare il perimetro del confronto programmatico, che sarà aperto anche alle realtà civiche e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio campano.

In questa notizia si parla di: confronto - campania - vertice - conte

