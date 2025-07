Calhanoglu Inter l’agente è a Istanbul! Previsti contatti diretti col Fenerbahce | l’annuncio dalla Turchia

. Lo scenario per il centrocampista. Continua a essere al centro delle attenzioni del mercato Inter il futuro di Hakan Calhanoglu, regista classe 1994 dell’ Inter e pilastro del centrocampo nerazzurro. Dopo le parole del presidente Beppe Marotta, che ha confermato pubblicamente la volontà di trattenere il giocatore, dalla Turchia arrivano però nuovi sviluppi che potrebbero influenzare la trattativa. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic-Wipfler, è sbarcato a Istanbul nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, l’agente è a Istanbul! Previsti contatti diretti col Fenerbahce: l’annuncio dalla Turchia

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - agente - istanbul

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Accomando - Nella tarda mattinata di domani previsto un ulteriore contatto tra il #Fenerbahce e l’agente di #Calhanoglu a Istanbul. In caso di accordo totale, i turchi presenteranno l’offerta ufficiale all’#Inter, che dovrebbe essere intorno ai 15-20 mln. Vai su X

Kagan Dursun: "L’obiettivo principale di Hakan Calhanoglu non sarebbe mai stato esclusivamente il Galatasaray, bensì lasciare l’Inter. Il regista turco, colonna nerazzurra nelle ultime stagioni, avrebbe maturato la decisione di cambiare aria da tempo. Quando Vai su Facebook

Calhanoglu è a Istanbul: martedì l'incontro col Fenerbahce, l'Inter lo aspetta al raduno; Inter, il Galatasaray prepara l’assalto a Calhanoglu? Il suo agente è atteso a Istanbul; CM - Calhanoglu al Galatasaray? L'agente è atteso a Istanbul: la posizione dell'Inter.

Calhanoglu è a Istanbul: martedì summit col Fenerbahce, l'Inter lo aspetta al raduno - Hakan Calhanoglu è rientrato a Istanbul domenica sera ed è atteso a Milano nelle prossime 48 ore, giusto per iniziare il pre- Come scrive msn.com

Dalla Turchia - L'agente di Calhanoglu è arrivato a Istanbul: meeting in vista per definire il futuro del centrocampista - In giornata hanno chiarito la questione le parole di Beppe Marotta, mentre dalla Turchia, negli ultimi minuti, emergono nuove indiscrezi ... Si legge su msn.com