per il regista nerazzurro. Il futuro di Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e uno dei pilastri dell’Inter nelle ultime stagioni, potrebbe presto tornare a intrecciarsi con quello del campionato turco. Dopo le voci di un interessamento del Galatasaray, ora è il Fenerbahçe di JosĂ© Mourinho ad aver preso con decisione la guida nella corsa al centrocampista in possibile uscita dal calciomercato Inter. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ex Milan avrebbe manifestato il proprio desiderio di fare ritorno in patria, dove ha giĂ militato in giovane etĂ prima dell’esperienza in Bundesliga e poi in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Fenerbahce, il club turco disposto ad accontentare l’Inter: l’offerta in arrivo