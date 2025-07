Calendario ATP non più sostenibile e da rivedere | i forfait di Sinner Alcaraz e Djokovic fanno riflettere

Una situazione complicata. Il calendario del tennis mondiale è sempre più fitto di tornei e soprattutto i tempi di stacco sono sempre meno. Questo porta i tennisti più forti a delle decisioni molto nette nella programmazione. È quanto fatto da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper che non prenderanno parte al Masters1000 di Toronto, il cui inizio è fissato il 27 luglio. Sinner, nella giornata di ieri, ha giustificato la sua assenza per la necessità di riprendersi dopo quanto accaduto a Wimbledon, alludendo anche al fastidio al gomito con cui ha dovuto convivere nel corso dei Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario ATP non più sostenibile e da rivedere: i forfait di Sinner, Alcaraz e Djokovic fanno riflettere

