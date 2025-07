Calciomercato trattative e i rumors di oggi | Retegui all' Al Qadsiah è ufficiale

Milano, 21 luglio 2025 – Adesso è ufficiale: Matteo Retegui lascia l’Atalanta e si trasferisce in Arabia Saudita all’Al Qadsiah. Al termine di una sola stagione trascorsa in nerazzurro, il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A con 25 reti in 36 gare ha scelto di sposare l’ambizioso progetto del club arabo che, dopo l’assalto a vuoto a Moise Kean, ha virato sull’attaccante nerazzu messo sul piatto ben 68 milioni di euro piĂą bonus per strappare alla Dea il suo gioiello. Retegui ha invece firmato un contratto di durata quadriennale da ben venti milioni a stagione. Ora però il club nerazzurro si trova a fare i conti anche con la corte serrata dell’Inter nei confronti di Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Retegui all'Al Qadsiah è ufficiale

