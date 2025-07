Calciomercato Milan sfuma Pubill? Ecco il nuovo piano b della squadra rossonera

Calciomercato Milan: sfuma l’obiettivo Pubill, si cercano alternative per la fascia destra Il Calciomercato Milan registra una battuta d’arresto nella corsa a Marc Pubill, giovane terzino destro dell’AlmerĂ­a, che è ormai a un passo dal trasferimento in Premier League, al Wolverhampton. A riportare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui l’accordo tra gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, sfuma Pubill? Ecco il nuovo piano b della squadra rossonera

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pubill - sfuma

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

#Calciomercato #Milan, #Pubill sfuma: accordo vicino col Wolverhampton #SempreMilan Vai su X

Calciomercato Milan: caccia al sostituto di Theo! Sfuma Brown, restano vive le piste Gutierrez e Bard Nuovo tentativo anche per Doué dello Strasburgo Serve un’accelerata prima della tournée! ? #Milan #Calciomercato #Theo #NuoviObietti Vai su Facebook

Milan, sfuma Marc Pubill: accordo vicino col Wolverhampton, si può chiudere a breve; Tutto il calciomercato in diretta; Il Milan ha in pugno Walker.

Calciomercato, Milan beffato: sfuma il colpo Pubill - Marc Pubill non diventerà un calciatore del Milan: il club rossonero viene beffato sul mercato, il giocatore ha scelto un'altra squadra. Lo riporta spaziomilan.it

Milan, sfuma Marc Pubill: accordo vicino col Wolverhampton, si può chiudere a breve - Il Wolverhampton, da sempre in pole position, è vicinissimo all'intesa con l'Almeria e col suo entourage Se da un lato il ... Riporta calciomercato.com