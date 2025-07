Calciomercato Milan Estupinan più vicino | manca soltanto una cosa

Pervis Estupinan è molto vicino a diventare un nuovo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Estupinan più vicino: manca soltanto una cosa

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - estupinan - vicino

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Colpo in arrivo? Il #Milan accelera per Estupiñán! Il treno ecuadoriano pronto a sfrecciare sulla fascia sinistra di San Siro Contatti intensi col #Brighton, accordo vicino ? Fiducia in crescita per chiudere il colpo! #Estupinan #Calciomercato #F Vai su Facebook

Colpo in arrivo? Il #Milan accelera per Estupiñán! Il treno ecuadoriano pronto a sfrecciare sulla fascia sinistra di San Siro Contatti intensi col #Brighton, accordo vicino ? Fiducia in crescita #Estupinan #Calciomercato #MilanNews Vai su X

Milan, subito Estupinan e Jashari: Allegri li aspetta in tournée. Le trattative; Milan, aumenta la fiducia per Estupinan: le ultime; Calciomercato Milan, Di Marzio: “questa la situazione di Estupinan”.

Secondo la Gazzetta, il Milan sarebbe molto vicino a chiudere due colpi fondamentali - Nuove prospettive per il Milan: Ardon Jashari e Pervis Estupinan pronti ad unirsi alla squadra durante la tournée estiva a Singapore. Scrive notiziemilan.it

Calciomercato: la Juventus raddoppia, Sancho più Hojlund, Milan vicino a Jashari ed Estupinan - Ferguson è della Roma, la Fiorentina sogna Kessie, salta Laurentiè al Sunderland, il Genoa su Cutrone, Gollini alla Cremonese, la Juventus punta su Sancho e Hojlund ... Come scrive sport.virgilio.it