Calciomercato Juventus | Comolli accelera in attacco | in arrivo un doppio colpo dall’estero

Sorge il sole anche a Torino, sponda bianconera, ed è dunque il momento di un nuovo giorno di calciomercato. La Juventus, dopo aver ceduto Samuel Mbangula al Werder Brema per circa 13 milioni, ha la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Comolli, incassata la somma, è già al lavoro per fornire al tecnico Igor Tudor nuovi attaccanti da affiancare a Jonathan David. Comolli starebbe quindi accelerando il mercato bianconero, anche perché la rosa è ancora incompleta e Tudor desidera affrontare l’inizio della Serie A con una squadra competitiva, capace almeno di lottare per tornare a vincere lo scudetto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: Comolli accelera in attacco: in arrivo un doppio colpo dall’estero

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

La #Juventus accelera per #KoloMuani: Comolli cerca lo sconto, la posizione del #PSG e la richiesta di Tudor https://calciomercato.com/liste/la-juventus-accelera-per-kolo-muani-comolli-cerca-lo-sconto-la-posizione-del-psg-e-la-richiesta-di-tudor/blt1c421e34 Vai su X

(TS) "La Juventus ora accelera sul mercato: ne servono 7 e poi ci sono le uscite... La Juve vuole comprare ma anche snellire l’organico prima del raduno poiché Tudor vuole un gruppo coeso e Comolli fondi per il mercato. Sancho tratta la buonuscita con lo Un Vai su Facebook

Tuttosport - Juventus, l'agente di Sancho a Torino: parti sempre più vicine, cosa manca per chiudere; Juve, ne servono 7: Comolli accelera; Juventus, primo contatto Comolli-David: il canadese apre ai bianconeri.

Juve, André tutto per te: ecco il tuttocampista che corre per tre I Comolli ha già preparato l’affondo, Tudor si prepara la media muscolare - E adesso, secondo gli ultimi retroscena, Comolli è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di un mediano che gioca nel Wolverhampton, e per il dg ha tutte le carte in regola per diventare un campione ... Come scrive jmania.it

La Juventus accelera per Kolo Muani: Comolli cerca lo sconto, la posizione del PSG e la richiesta di Tudor - Germain al Mondiale per Club (stasera la finale contro il Chelsea) per intensificare i contatti e il momento è ... Si legge su calciomercato.com