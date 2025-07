Calciomercato Juventus | anche il Manchester United su Jackson? La verità sul presunto interesse dei Red Devils la rivelazione sull’attaccante del Chelsea non lascia dubbi

Calciomercato Juventus: ecco la veritĂ sul presunto interesse del Manchester United per Jackson del Chelsea. Ecco i dettagli e cosa filtra. Il futuro di Nicolas Jackson rimane un rebus, ma una delle piste piĂą affascinanti sembra subire una brusca frenata. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista inglese Ben Jacobs, il Manchester United avrebbe al momento messo in stand-by la caccia all’attaccante del Chelsea. Sebbene il nome sia stato discusso internamente, un’offerta imminente da parte dei Red Devils è al momento improbabile. Una mossa “minimizzata”, ma non cancellata. Nicolas Jackson, dinamico centravanti senegalese classe 2001, è uno dei profili che il Manchester United sta valutando per rinforzare il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

