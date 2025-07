Calciomercato Inter Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novità nerazzurre

Calciomercato Inter, si tenta il colpo Xavi Simons? Le ultime sul possibile nuovo colpo della squadra nerazzurra Il Calciomercato Inter registra il primo imprevisto legato alla possibile trattativa per Xavi Simons, talento emergente olandese attualmente in forza al Lipsia. Secondo un’indiscrezione riportata da TuttoMercatoWeb, la dirigenza nerazzurra, con il direttore sportivo Piero Ausilio in prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novità nerazzurre

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - xavi - simons

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Secondo ‘TMW’, l’#Inter avrebbe avviato i contatti con l’agente di #XaviSimons. #Calciomercato #SerieA Vai su X

? Bayern Monaco, via ai contatti per Xavi Simons ? https://tinyurl.com/ymxakn7u ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook

TMW – Inter su Xavi Simons! Contatto diretto col giocatore e anche adesso Ausilio…; Calciomercato LIVE: notizie, trattative, acquisti, cessioni, ufficialità e indiscrezioni in diretta minuto per minuto con aggiornamenti in tempo reale; Inter, non solo Lookman: la caccia all’esterno continua anche in Germania – TMW.

Inter su Xavi Simons, primi contatti con l’agente - Contatti diretti avviati da Ausilio con l’agente Ali Barat per sbloccare l’affare. Da europacalcio.it

Ermedin Demirovic, Xavi Simons, Armand Laurienté, Jacobo Ramon e Darwin Nunez: le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/07) - Il Milan continua la caccia al centravanti da affiancare a Santiago Gimenez e nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Ermedon Demirovic. Scrive eurosport.it