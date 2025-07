Calciomercato Inter società decisa a puntare su Lookman | serve un’accelerata per battere la concorrenza del Napoli

Calciomercato Inter, l’accordo con Lookman c’è, ma De Laurentiis prova l’inserimento. Marotta non vuole sorprese sulla trattativa. L’ Inter ha scelto il suo uomo per rivoluzionare il reparto offensivo: Ademola Lookman è il nome in cima alla lista per regalare imprevedibilità e velocità alla squadra di Chivu. Il club nerazzurro ha già raggiunto un’intesa con l’attaccante nigeriano per un contratto fino al 2030 da 4 milioni netti a stagione, ma ora è il momento di chiudere con l’ Atalanta per evitare pericolosi inserimenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il principale ostacolo oggi si chiama Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

