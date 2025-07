Calciomercato Inter ore decisive per Calhanoglu! Atteso per domani il summit tra l’agente e il Fenerbahce | se si arriva all’accordo…

Calciomercato Inter, ore decisive per Calhanoglu! Atteso per domani il summit tra l’agente e il Fenerbahce: se si arriva all’accordo. La situazione. Il futuro di Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994, è tornato a essere al centro delle attenzioni del calciomercato Inter. Dopo le dichiarazioni odierne di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che ha ribadito la volontà del club di trattenere il giocatore, nuovi aggiornamenti arrivano dalla Turchia. Secondo SportMediaset, è infatti previsto per la tarda mattinata di domani un nuovo incontro tra il Fenerbahce e l’agente del centrocampista, Gordon Stipic-Wipfler, atterrato a Istanbul nella serata odierna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ore decisive per Calhanoglu! Atteso per domani il summit tra l’agente e il Fenerbahce: se si arriva all’accordo…

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - calciomercato - decisive

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Inter, è Xhaka il dopo Calhanoglu L’Inter è tra l’infastidito e il sorpreso, intorno a queste nuove voci sul futuro del turco. Ma il club nerazzurro non si farà trovare impreparato. Tanto è che vero che i dirigenti hanno già preso contatti con il possibile success Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, ore decisive per Osimhen: senza garanzie resta in azzurro, ma lui vuole il Galatasaray; Calha piace al Galatasaray, l'Inter lo valuta 40 milioni. E se parte, c'è già un nome nel mirino; Calciomercato: tutto sulle trattative per Lookman, Osimhen e Calhanoglu. Rivivi la diretta.

Calciomercato Inter, settimana decisiva: da Lookman a Calhanoglu, tra trattative e la ripresa degli allenamenti - Le ultime sui nerazzurri e sulle trattative imbastite Settimana cruciale per l’Inter, che si prepara a vivere sette giorni chiave tra c ... Come scrive informazione.it

Inter, il sostituto di Calhanoglu: il nuovo rinforzo per Chivu - Il centrocampista turco è pronto a dire addio all'Inter: l'occasione ... Come scrive calciomercato.it