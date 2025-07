Calciomercato Inter Allegri fa un pensiero a Xhaka per il proprio Milan | concorrenza ai cugini nerazzurri per l’elvetico?

Calciomercato Inter, il Milan di Allegri prova ad inserirsi nella trattativa per Xhaka: tutte le novitĂ sulla trattativa dei rossoneri. In un’estate in cui il calciomercato del Milan è ancora in fase di assestamento, spunta un interessante retroscena che coinvolge Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. A svelarlo è stato Giovanni Galeone, storico amico e mentore di Allegri, intervenuto ai microfoni di TopCalcio24. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, Allegri avrebbe apprezzato particolarmente il profilo di Granit Xhaka, centrocampista svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen e tenuto sotto stretto controllo dal calciomercato Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Allegri fa un pensiero a Xhaka per il proprio Milan: concorrenza ai cugini nerazzurri per l’elvetico?

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - inter - allegri

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-sfida-inter-juventus/… Calciomercato Milan Allegri lancia la sfida Vai su X

? #Calciomercato #Milan, i rossoneri valutano un nome gradito a #Allegri: si tratta di un suo vecchio pupillo che potrebbe rinforzare la rosa. Contatti in corso, possibile affondo nei prossimi giorni Scopri tutti i dettagli nel nostro articolo! #SempreMilan #Me Vai su Facebook

Inter, assalto finale per Lookman: sfondare i 40 milioni non è più un tabù; Le news del 17 luglio sul calciomercato: Inter, offerti 40 milioni all'Atalanta per Lookman; Allegri chiede al Milan il regalo Vlahovic; Conceicao-Juve è fatta; ufficiale Lang a Napoli; Milan, non solo il fattore Allegri: con Modric, Ricci e Jashari si può sognare.

Calciomercato Serie A: tabellone acquisti, cessioni, trattative e formazioni tipo. Lookman-Inter in bilico, Calhanoglu tenta Mourinho - Gli allenatori sono stati i grandi protagonisti della prima parte del calciomercato estivo in Serie A. Segnala msn.com

Milan, arriva a zero: nuovo affare spagnolo per Allegri - Una nuova occasione dalla Spagna per il colpo a zero dopo quello di Modric. Si legge su news.direttagoal.it