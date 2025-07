Calciomercato Genoa pronto un nuovo colpo per la difesa? La situazione attuale dei rossoblu

Il Calciomercato Genoa si muove anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore Mattia Bani è sempre più vicino al trasferimento al Palermo, pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B.

Come riportato da Secolo XIX in edicola, Albert Gudmundsson potrebbe essere una pedina chiave del calciomercato del Genoa.

Una delle priorità per il calciomercato Genoa è sicuramente quella di sostituire nella maniera migliore possibile il centravanti Andrea Pinamonti: attaccante che nonostante la stagione tutto sommato positiva, dall'altra parte i 14 milioni di euro sono ritenuti

Calciomercato Genoa, occhi puntati su chi sarà il futuro erede di Andrea Pinamonti. Pressing totale per il centravanti Simeone.

Calciomercato #Genoa | Il 2007 Zulevic può rinforzare la Primavera

Calciomercato AC Monza Per Andrea Colpani sembra il Genoa la destinazione più concreta #acmonza #calciomercato #GenoaCFC #colpani

Calciomercato Genoa | A 12 giorni dal raduno tiene banco il tema Cornet: la situazione; Fiorentina-Genoa, accordo per Gudmundsson: resta a Firenze; Calciomercato, Balotelli furioso sui social: Sono ancora al Genoa, anche se....

il Calciomercato Genoa potrebbe presto registrare un'importante novità

Il Calciomercato Genoa entra in una fase cruciale, con la società rossoblù impegnata nella ricerca