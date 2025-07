Calciomercato Bologna Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra

Calciomercato Bologna: asta internazionale per Dan Ndoye. L’attaccante potrebbe lasciare i rossoblu Il calciomercato Bologna entra nel vivo con un vero e proprio duello internazionale per Dan Ndoye. L’esterno svizzero, reduce da una stagione di alto livello, è diventato uno dei pezzi più ambiti dell’estate. A contenderselo ci sono club importanti della Premier League e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra

Calciomercato Bologna, i rossoblu vogliono a tutti i costi prendere quel giovane fuoriclasse. Ecco l’indiscrezione - Calciomercato Bologna, i rossoblu pressano e provano a chiudere a tutti i costi quel giocatore. Ecco l’indiscrezioni per l’estate Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna e di quella che sarà la squadra in vista del prossimo anno.

Calciomercato Bologna, Sartori non bada a spese: due fuoriclasse argentini nel mirino della squadra rossoblu - Calciomercato Bologna, Sartori è pronto a fare due colpi dall’Argentina per potenziare ulteriormente la rosa rossoblu Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna.

Calciomercato Bologna, pressing totale per Okoli! Sartori vuole chiudere liberando la cessione di quel giocatore - Calciomercato Bologna, pressing rossoblu per Okoli: il difensore piace molto agli emiliani (su tutti a Giovanni Sartori che lo ha avuto a Bergamo) Il calciomercato Bologna prevede tra i tanti obiettivi quello di comprare a tutti i costi un difensore: non solo per alzare il livello della squadra, ma anche per compensare quella che sarà […]

Continua il pressing del #Bologna per il suo ritorno. Nuova idea per la fascia in caso di addio #Ndoye | I dettagli #Calciomercato Vai su X

Il calciomercato del Bologna si intreccia sempre di più con quello del Napoli. L'olandese dell'AZ era il preferito in caso di addio di Ndoye Vai su Facebook

Calciomercato Bologna, vicino l'addio di Ndoye: Qui ho finito; Calciomercato Napoli, per Juanlu Dimaro si allontana: e il Bologna blinda Ndoye; Accostato al Napoli, Ndoye ha deciso sull’addio al Bologna a gennaio: le ultime.

"Ho finito qua", clamoroso Ndoye: addio Bologna? Labiale choc, lascia il campo per proteste - Durante la gara amichevole contro la Virtus Verona l'esterno svizzero è stato vittima di un bruttissimo fallo ... Segnala msn.com

Napoli, buone notizie per Ndoye: il Bologna ha detto no al Nottingham Forest - Respinta la proposta intorno ai 30 milioni di euro del club inglese: una buona notizia per Conte, che continua a considerarlo il primo obiettivo per la corsia mancina I l Napoli resta in corsa per Dan ... calciomercato.com scrive