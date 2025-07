Calcio Terza categoria L’Ancaiano punta sui propri giovani Nocciarelli è il tecnico prescelto

Per il quinto anno consecutivo l’ Ancaiano si presenta ai nastri di partenza del campionato di Terza categoria con rinnovata fiducia, pronto a puntare ancora sui propri giovani con un anno di maturità in più. "Sì, a guidarli – sottolinea il ds Filippo Bucci – ci penserà Francesco Nocciarelli, un graditissimo ritorno sulla nostra panchina dopo alcuni anni. Al suo attivo una vittoria due anni fa in terza categoria con la Raddese". Quali sono i suoi principali pregi? "L’entusiasmo, il divertimento e l’amicizia, oltre ad una conoscenza tecnica consona al mondo del calcio dilettantistico ". Lo staff? "Elia Aldinucci sarà il suo vice insieme a Leonardo Ricci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. L’Ancaiano punta sui propri giovani. Nocciarelli è il tecnico prescelto

In questa notizia si parla di: terza - categoria - ancaiano - propri

Ultima giornata di campionato in Terza Categoria: sfide decisive per i playoff - Ultima giornata di campionato in Terza Categoria prima dell’appendice dei playoff. Archiviato il girone A nel turno di recupero di martedì, con la vittoria del raggruppamento da parte del San Zaccaria, che oggi riposa, gli unici dubbi riguardano le posizioni dei playoff.

Il Porta a Lucca vince il campionato di terza Categoria: premiazione in Comune - Si è svolta nella giornata di oggi, giovedì 8 maggio, la premiazione della squadra Porta a Lucca, organizzata dall’amministrazione comunale di Pisa attraverso l’Assessorato allo Sport.

Terza Categoria / Gioca con il tesseramento scaduto, clamorosa stangata Urbanitas Apiro: 4 punti di penalizzazione - Oltre a 400 euro di multa alla squadra rosanero per aver fatto scendere in campo per quattro partite un loro giocatore con il tesseramento scaduto: possibilità di ricorso entro la fine del campionato, il Real Sassoferrato così sarebbe già campione.

Comunicato ufficiale UPP Un nuovo mattone per il muro difensivo! Riccardo Corti, difensore centrale classe 1995, è un nuovo giocatore giallorosso! Reduce da una stagione di seconda categoria con il Corazzano, il difensore certaldese annovera ne Vai su Facebook

Terza Categoria, nel senese tornano Monteriggioni e Virtus Chianciano. Il Sant’Albino va nell’aretino; Risultati Terza Categoria Siena - Girone Unico - Toscana; MALTEMPO IN TOSCANA, ECCO TUTTE LE PARTITE RINVIATE.

Calcio Terza categoria. L’Ancaiano punta sui propri giovani. Nocciarelli è il tecnico prescelto - Per il quinto anno consecutivo l’Ancaiano si presenta ai nastri di partenza del campionato di Terza categoria con rinnovata ... Scrive sport.quotidiano.net

Third Division football. Ancaiano is focusing on its youth. Nocciarelli is the chosen coach. - Per il quinto anno consecutivo l’Ancaiano si presenta ai nastri di partenza del campionato di Terza categoria con rinnovata fiducia,... Segnala sport.quotidiano.net