Calcio Padova 14 gol nella prima amichevole della stagione davanti a centinaia di tifosi

Selfie, sorrisi e gol. Tanti gol: prima amichevole più che convincente per il Padova, che a Pieve di Cadore (sede del ritiro estivo) batte 14-0 i dilettanti del Sottocastello davanti agli occhi incuriositi di oltre 300 tifosi, accorsi per vedere i propri idoli all'opera "rubando" autoscatti a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova in delirio: prima la Virtus Entella per la Supercoppa C, poi domenica il bagno di folla per il ritorno in B - Prima la Supercoppa C, poi i festeggiamenti. In arrivo in città una due giorni davvero intensa per chi ha il biancoscudo nel cuore.

L'Avellino ospita il Padova, il Partenio si prepara al debutto in Supercoppa. I lupi verso la prima cessione - È tornato in campo questa mattina l’Avellino di Raffaele Biancolino, al lavoro in vista dell’esordio nella Supercoppa di Lega Pro.

Rave party a Padova, presenti anche pordenonesi: hanno pulito tutto prima di andarsene - Nella notte tra sabato e domenica 27 aprile, nella zona rurale di Borgoforte nel comune di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, i carabinieri hanno bloccato un rave party e allontanato 80 partecipanti.

Daniel Teixeira, il brasiliano con l'Union nel cuore Sabato pomeriggio, come avviene da diversi anni ormai, in occasione della prima amichevole stagionale (vittoria per 9-1 contro il Brandenburger SC Süd 05, con 4 gol di Ilic), l’Union Berlin ha presentato l Vai su Facebook

Prima amichevole del Modena, Battistella in gol davanti a 700 tifosi - Pressa Tube: Cori e bandiere hanno accompagnato le squadre giallo e blu al campo di Lotta di Fanano. Secondo lapressa.it

Padova, UFFICIALE: preso anche Baselli - Baselli ha vestito in passato le maglie di Atalanta, Torino e Cagliari in Serie A, per poi trascorrere due stagioni in B con il Como, culminate con la promozione nella massima serie. Lo riporta ilovepalermocalcio.com