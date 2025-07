Cade a terra rovinosamente mentre gioca con la bicicletta | ragazzino di 13 anni sbatte la testa Ricoverato d’urgenza con l’eliambulanza E’ successo ieri a Frosinone

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tranquilla giornata di svago si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 13 anni, che ha subito un grave incidente mentre giocava in bicicletta nel centro di Frosinone. L’adolescente è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del mezzo e aver impattato violentemente contro il terreno e un muretto. Il Momento dell’Incidente. Nel pomeriggio di domenica, mentre il ragazzo stava giocando con la sua bicicletta, una brusca perdita di controllo lo ha fatto cadere, facendolo sbattere prima a terra e poi contro un muretto. La dinamica dell’incidente ha causato ferite significative al giovane, che è rimasto a terra, incapace di muoversi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

In questa notizia si parla di: anni - bicicletta - cade - terra

Bambino di 4 anni cade dalla bicicletta del padre e muore a Barletta - La tragedia su una rampa di accesso a un garage nel pomeriggio di ieri in via Lattanzio: indaga la polizia.

Investita da una bicicletta a Brescia: una donna di 39 anni lotta tra la vita e la morte - Brescia, 10 maggio 2025 – Una donna di 39 anni che stava camminando è stata investita da una bicicletta in città a Brescia.

Barletta, bambino di 4 anni cade mentre è sulla bicicletta del padre e muore - Era sulla biciletta insieme al padre quando l’uomo ha perso l’equilibrio e il piccolo è caduto sbattendo violentemente la testa.

Isola delle Femmine, donna cade con la bici elettrica in via Libertà : grave in ospedale. Provvidenziale l’intervento di un bambino di 11 anni Panico questa mattina a Isola delle Femmine, in via Libertà , dove una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita in s Vai su Facebook

VINCE ABRAHAMSEN, CADE POGACAR!! Grande vittoria per la Uno-X. Dietro brivido per Pogacar che cade a terra a 5 km dal traguardo: il campione del mondo arriva comunque con i migliori. º Jonas Abrahamsen 3h15’:56” º Mauro Schmid st Vai su X

Caltanissetta, bimbo di 7 anni cade dalla bici: è grave; Ha un malore e cade dalla bici. Pensionato lotta per la vita; Bimba di sette anni cade con la bici in piazza a Cavriana: trasportata in elisoccorso all’ospedale.

Giuliano Boldrin ha un malore in bici, cade e sbatte violentemente la ... - Giuliano Boldrin ha un malore in bici, cade e sbatte violentemente la testa a terra e muore a 75 anni a pochi passi da casa L'anziano si trovava in via Cambroso a Codevigo quando è caduto: dai ... Secondo ilgazzettino.it

Sulla bicicletta elettrica a 86 anni, cade ma non è grave - 15 di oggi, mentre transitava in viale Battisti è volato a terra. Da ilrestodelcarlino.it