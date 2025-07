BYD Grosso Country manager Italia | Con Inter innovativi e sempre in gioco

La partnership triennale fra il Gruppo BYD e l’Inter “voluta fortemente da entrambi, mette in campo un’evoluzione della sponsorship, mette in campo il global. E quindi BYD Global, che scende in campo per dimostrare che questa partnership non è solo italiana e europea, ma è globale. Canalizza i principali mercati: la Cina ovviamente, dove l’Inter ha una enorme ‘fan base’ con oltre 100 milioni di supporter, il Sud America, dove siamo tra i primi cinque brand, il Brasile dove abbiamo sorpassato brand storici negli ultimi due mesi, con una ‘fan base’ di oltre 90 milioni. E ovviamente l’Europa, dove dobbiamo far crescere costantemente questa consapevolezza e l’Italia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - BYD, Grosso (Country manager Italia): "Con Inter innovativi e sempre in gioco"

In questa notizia si parla di: inter - grosso - country - manager

Bestemmia Bisseck, il difensore dell’Inter rischia grosso! Oggi parla il Giudice: c’è una differenza col caso Lautaro - di Redazione Bestemmia Bisseck, il difensore dell’Inter rischia grosso! Oggi parla il Giudice: c’è una differenza col caso Lautaro.

Inter-Parma, Calhanoglu rischia grosso prima del vantaggio: cos’è successo a San Siro - Il regista turco ammonito dopo uno scontro di gioco con Rovella: il gesto che poteva costare caro al numero 20 nerazzurro Si scaldano gli animi al Meazza per Inter-Lazio, sfida decisiva sia nel duello scudetto tra i nerazzurri e il Napoli che per la corsa a un posto in Champions League.

Inter, Corriere duro: «Rimpianto bello grosso, ma l’importante è che accada subito questa cosa» - di Redazione Inter, il Corriere dello Sport analizza la vittoria contro il Como che ha portato però alla sconfitta nella lotta scudetto contro il Napoli, cos’è successo .

BYD, Grosso (Country manager Italia): Con Inter innovativi e sempre in gioco; Inter e BYD insieme tra evoluzione ed eccellenza; Inter e BYD, partnership triennale: 70 vetture elettriche per il club nerazzurro.

BYD, Grosso (Country manager Italia): "Con Inter innovativi e sempre in gioco" - La partnership triennale fra il Gruppo BYD e l’Inter “voluta fortemente da entrambi, mette in campo un'evoluzione della sponsorship, mette in campo il global. lapresse.it scrive

Alessandro Grosso nominato country manager Italia di BYD - Dirigente di grande esperienza in ambito automotive e con una lunga esperienza gestionale, nelle vendite, nel ... Lo riporta ansa.it