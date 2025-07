L’attaccante dell’Inter Women, Haley Bugeja, dopo aver rinnovato il proprio contratto con le nerazzurre fino al 2029, ha parlato così. Intervistata da Inter TV dopo l’annuncio del suo rinnovo di contratto con l’ Inter Women fino al 30 giugno 2029, l’attaccante maltese Haley Bugeja ha espresso le proprie emozioni e parlato dei suoi obiettivi per la prossima stagione, tra Serie A femminile e Champions League. LE EMOZIONI – « Sono molto grata per avere l’opportunità di continuare questa storia con l’Inter. Non capitano tutti i giorni queste opportunità. Sono qui da due anni, mi trovo davvero bene, mi sento a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bugeja a Inter TV: «Grata alla società, qui mi trovo davvero bene! Vogliamo fare meglio dello scorso anno»