Brutto schianto in via Battisti | ventenne grave a Cattinara

Un ragazzo nato nel 2005 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente avvenuto in via Battisti nella tarda serata di oggi 21 luglio. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Palestrina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

