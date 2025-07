Brocchi alza la voce per i giovani All’Italia non mancano i talenti Il nuovo Milan può tornare al top

Come un mantra tatuato sulla sua pelle di combattente del pallone, ‘ Brocchi si nasce, campioni si diventa ’ è ora anche un podcast disponibile su Spotify e YouTube. L’ex centrocampista e tecnico scatena un contropiede, dando voce in nove puntate per Dr Podcast ai protagonisti del calcio giovanile, quello di cui tanti parlano senza troppa cognizione di causa. Brocchi, qual è stato lo spunto per il suo ennesimo scatto nel mondo del pallone, che lei conosce a tutto tondo? "Mi sono stancato di sentire dire che in Italia non abbiamo più talenti, che la Nazionale non riesce più a tirare fuori giocatori di un certo tipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brocchi alza la voce per i giovani. "All’Italia non mancano i talenti. Il nuovo Milan può tornare al top»

