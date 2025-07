Bper sale al 63,8% di Banca Popolare di Sondrio dopo la riapertura dell' offerta

Bper Banca rafforza ulteriormente la propria posizione in Banca Popolare di Sondrio: al termine della prima giornata di riapertura dell’ops (offerta pubblica di scambio), le adesioni hanno portato l’istituto emiliano al 63,82% del capitale della banca valtellinese. Un incremento significativo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Industria, Mandelli (Bper Banca): “2024 non particolarmente favorevole per settore siderurgico” - (Adnkronos) – “Per il settore siderurgico il 2024 non è stato un anno particolarmente favorevole, con alcuni gradienti di differenze all'interno di questa filiera.

Dazi, Bellucci (Bper Banca): “Incertezza sul futuro” - (Adnkronos) – "Il mercato siderurgico, così come tutto il contesto internazionale, sta superando lo shock delle tariffe imposte dagli Stati Uniti e tutti i mercati si stanno normalizzando.

Fiere, Mondo (Bper Banca): “Siderurgia necessità di sviluppo verso sostenibilità ” - (Adnkronos) – “Oggi per Bper Banca essere qui è un momento molto importante, perché essere partner di questa industria significa essere al fianco anche di uno sviluppo, verso la transizione e verso la sostenibilità di un settore che ne ha chiara necessità .

JP Morgan supera il 10% in Bper Banca Sale la partecipazione della banca statunitense nell'istituto di credito che detiene ora il controllo della Banca popolare di Sondrio #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura #Sondrio #JpMorgan

I titoli del giorno a Piazza Affari: in luce Bpm, Bper e Popolare Sondrio • Banche protagoniste a Piazza Affari con dossier Unicredit-Banco Bpm, Mps-Mediobanca e la conlusione positiva dell'opas Bper-Popolare Sondrio

Bper: oggi riapre l'offerta su Pop Sondrio. Cinque giorni per superare l'obiettivo del 66% del capitale - Grazie al rilancio lanciato il 3 luglio, la Banca emiliana ha già in mano il 58,5%.

OPS BPER su Pop Sondrio, adesioni al 63,7% nel primo giorno di riapertura - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da BPER Banca su azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio, risulta che oggi 21 luglio 202