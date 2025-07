Borse di studio Dei | la consegna il 23 luglio in Regione

Arezzo, 21 luglio 2025 – La Borsa di studio Bruno Dei, giunta alla terza edizione, è promossa dalla CRT in collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze. Verrà consegnata, insieme a due menzioni il 23 luglio presso la Sala del Gonfalone del Consiglio Regionale della Regione Toscana. Interverranno il Presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana, Enrico Sostegni; i consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli; il Direttore Generale dell'ASL Toscana Sud Est, Marco Torre; la Presidente e il Direttore generale della CRT, Augusta Albarosa Fuccini e Antonio Boncompagni e il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Enrico Terzani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borse di studio Dei: la consegna il 23 luglio in Regione

Borse di studio: avviso Basilicata per gli studenti delle superiori. Domande fino al 25 luglio - La Regione Basilicata ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 12 giugno 2025, con cui viene disposta l’apertura di un Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno scolastico 2024/2025.

Borse di studio Basilicata: fondi per gli studenti delle superiori, scadenza 25 luglio - La Regione Basilicata ha stanziato fondi per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025.

Istituto italiano per gli studi storici, 15 borse di studio: il bando scade il 31 luglio - L’Istituto italiano per gli studi storici bandisce il concorso per borse di studio annuali per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche.

#Università , c'è tempo fino al 22 luglio per partecipare al bando DiSCo Lazio. Il bando prevede borse di studio, alloggi in residenze universitarie, accesso agevolato alla mensa, contributi per esperienze all'estero. Qui i dettagli https://laziodisco.it/bandi

Se sei un neolaureato Regione Lombardia assegna 5 borse di studio relative all'area giuridica/amministrativa, di durata annuale e non rinnovabile, per lo svolgimento di un tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale. Per partecipare c'è tempo fi

La Regione rinnova i contributi per libri di testo e sussidi: nello scorso anno erogati quasi 13 milioni di euro - L'assessora Conti: «Investiamo risorse per garantire equità nell'istruzione»

Contributi per libri di testo e borse di studio studenti, in Emilia Romagna domande dal 4 settembre al 24 ottobre - La Regione Emilia Romagna ha approvato i criteri per la concessione di contributi economici destinati all'acquisto di libri di testo