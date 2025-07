Borsa | l' Europa tiene in apertura Parigi +0,04% Londra +0,06%

Tengono botta le principali borse europee in apertura della prima seduta della settimana in cui la Bce si riunisce per decidete sui tassi. Parigi guadagna lo 0,04% a 7.825 punti, Londra lo 0,06% a 8.997 punti e Francoforte lo 0,08% a 24.309 punti. Fiacca Madrid, in calo dello 0,04% a 13.987 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa tiene in apertura, Parigi +0,04%, Londra +0,06%

In questa notizia si parla di: apertura - parigi - londra - borsa

Dopo Parigi Merz da Tusk: nuova apertura in rapporti Germania-Polonia - Varsavia, 8 mag. (askanews) - Dopo Parigi, il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz si è recato a Varsavia, una visita che segna una "nuova apertura" nelle relazioni tra Germania e Polonia.

Borsa: Europa debole in apertura, Parigi -0,39%, Londra -0,52% - Borse europee deboli in apertura. Parigi cede lo 0,39% a 7.806 punti, Londra lo 0,52% a 8.540 punti, Francoforte lo 0,45% a 23.

Borsa: Europa debole in apertura, Parigi -0,39%, Londra -0,52% - Borse europee deboli in apertura. Parigi cede lo 0,39% a 7.806 punti, Londra lo 0,52% a 8.540 punti, Francoforte lo 0,45% a 23.

Borsa: l'Europa chiude poco mossa, Parigi +0,01%, Londra +0,22%. In calo Francoforte (-0,33%) e Madrid (-0,16%) #ANSA Vai su X

Giovedì a Parigi, la prima borsa Birkin creata da Hermès per Jane Birkin nel 1984 è stata venduta per 8,6 milioni di euro (tasse incluse), diventando la borsa più costosa mai venduta all’asta a livello mondiale. Aggiudicata a un collezionista giapponese, l’asta Vai su Facebook

Borsa: l'Europa tiene in apertura, Parigi +0,04%, Londra +0,06%; Borsa: Europa positiva in apertura, Parigi +0,09%, Londra +0,26%; Borsa: Europa positiva in apertura, Parigi +0,09%, Londra +0,26%.

Borsa: l'Europa tiene in apertura, Parigi +0,04%, Londra +0,06% - Tengono botta le principali borse europee in apertura della prima seduta della settimana in cui la Bce si riunisce per decidete sui tassi. ansa.it scrive

Borsa: Europa positiva in apertura, Parigi +0,09%, Londra +0,26% - Borse europee positive in apertura di seduta. Segnala ansa.it