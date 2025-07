Borsa | Asia contrastata dopo il voto in Giappone Tokyo chiusa

Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il voto in Giappone, che ha visto il premier giapponese Shigeru Ishiba perdere la maggioranza dei voti in senato. Tokyo è rimasta chiusa per festività , Taiwan ha ceduto lo 0,18%, Seul ha guadagnato lo 0,71% e Sidney ha perso l'1,02%. Ancora aperte Hong Kong (+0,6%), Shanghai (+0,7%), Mumbai (+0,34%) e Singapore (+0,41%). Negativi i future sull'Europa, positivi invece quelli Usa, in una giornata povera di dati macro e in vista della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. In calo il dollaro sotto quota 0,86 euro, a 147,89 yen e a 0,74 sterline, mentre sale l'oro (+0,51% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia contrastata dopo il voto in Giappone, Tokyo chiusa

In questa notizia si parla di: asia - contrastata - voto - giappone

Borsa: Asia contrastata, in Europa attenzione al settore energia - Le Borse in Asia sono contrastate ma in Europa si prepara un avvio in rialzo con i futures azionari che salgono.

Borsa: Asia contrastata, in Europa attenzione al settore energia - Le Borse in Asia sono contrastate ma in Europa si prepara un avvio in rialzo con i futures azionari che salgono.

Borsa: l'Asia contrastata tra taglio tassi e crescita Usa - Le Borse asiatiche sono contrastate in chiusura, con l'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente. Sotto i riflettori il tema del taglio dei tassi da parte delle banche centrali, in particolare della Fed, e le attese per l'andamento dell' inflazione e della crescita Usa.

Borsa: Asia contrastata dopo il voto in Giappone, Tokyo chiusa; Borse, Wall Street chiude positiva, Europa contrastata. Piazza Affari (-0,7%) giù con le banche, vola Londra; Borse, Wall Street chiude in rialzo con aspettative su dazi e Fed. Piazza Affari (+1,6%) al top da ottobre 2007.

Borsa: Asia contrastata dopo il voto in Giappone, Tokyo chiusa - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il voto in Giappone, che ha visto il premier giapponese Shigeru Ishiba perdere la maggioranza dei voti in senato. Riporta ansa.it

Sul voto in Giappone pesa l’effetto Trump. Boom dell’ultradestra - Il trumpismo arriva persino in Giappone, oggi alle urne per le elezioni della Camera alta. Secondo ilmanifesto.it