Bimbo di 3 anni cade dal balcone ricoverato in terapia intensiva Il caso nel Pistoiese | in casa c’erano i genitori

Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere precipitato dal primo piano di un’abitazione a Casalguidi, frazione di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi 21 luglio. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso. L’allarme al servizio di emergenza 118 è scattato alle 18.48. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente l’automedica e un’ambulanza, seguiti dall’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo adiacente all’abitazione per consentire il trasporto rapido verso la struttura ospedaliera specializzata. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: anni - ricoverato - pistoiese - bimbo

