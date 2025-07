’Big’ e ’Fra’ all’Accademia I due talenti del Bologna da settembre a Milano sognando il rugby d’élite

Due amici, un pallone ovale, l' Accademia Nazionale del Rugby di Milano e il sogno comune di avere un impatto decisivo. Vestendo magari la maglia azzurra e sfidare i leggendari All Blacks a viso aperto. E' un sogno che mette insieme il Bologna e la vecchia Reno e soprattutto due (bravi) ragazzi di belle speranze, Gabriele 'Big' Landi e Francesco 'Fra' Andrei. Gabriele, classe 2009, è un pilone di 188 centimetri per 108 chili. Francesco, 195 centimetri per 95 chili, è la sua 'ombra'. I due in campo si trovano a meraviglia e pur continuando la loro avventura con il Bologna (Francesco inizio con la Reno) dal primo settembre saranno a Milano.

