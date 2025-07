Biancorossi in quota-ritiro | parecchi i giovani da valutare

I biancorossi sbarcano sul pianeta Cingoli. La Vis dopo aver svolto l'allenamento mattutino a porte chiuse al Benelli partirà infatti oggi pomeriggio verso il borgo maceratese a 631 metri sul livello del mare. Saranno, quelli che partono da oggi, dieci giorni di ritiro intensi, composti da una doppia seduta di allenamento giornaliera: una dalle 9:30 alle 11:30 mentre l'altra dalle 18:00 alle 20:00. A infuocare ulteriormente il programma del ritiro ci saranno anche ben tre amichevoli, le cui date verranno comunicate dal club soltanto nelle prossime ore. Lo scorso anno, come forse qualcuno ricorda, al loro primo ritiro in biancorosso, Stellone e il suo staff vollero mettere alla prova i vissini contro squadre della massima serie del calibro di Venezia e Monza.

