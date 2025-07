MODENA GIALLO 1 MODENA BLU 0 MODENA GIALLO: Bagheria; Dellavalle, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Santoro, Battistella, Olovieri; Defrel, Gliozzi. MODENA BLU: Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Ponsi, Magnino, Gerli, Pyythia, Cotali; Mendes, Caso. Entrati: Pezzolato, Maran, Sarris, Guiyong, Abiuso, Colpo. Arbitro: Totaro di Modena Marcatore: Battistella (MG) Spettatori: 700 circa FANANO Primo galoppo in quota per il Modena, partita in famiglia con mister Sottil che ha diviso il gruppo in due squadre, con casacca gialla o blu. La gara, sotto gli occhi attenti del presidente Carlo Rivetti e del diesse Andrea Catellani è stata ‘short’, divisa in due tempi di poco meno di mezz’ora l’uno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Battistella battezza il nuovo Modena. Ben 700 tifosi alla ’prima’ di Fanano